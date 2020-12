El exjugador búlgaro Dimitar Berbatov criticó severamente que el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo sean finalistas de los premios de la FIFA The Best en 2020, y piensa que sólo están ahí porque el futbol es un negocio y los agentes de estos futbolistas y la prensa influyen mucho para que ellos estén peleando por ganar ese galardón.

"El The Best 2020 debería ser para Lewandowski y si no se lo conceden, está claro que será una gran injusticia. No tengo muy claro quiénes deberían ser los que acompañen a Lewandowski. Ya sabes, pasa lo de siempre, que todo el mundo discute sobre qué jugadores son los mejores, si éste tiene que estar o no... Este año da igual porque, le acompañe quien le acompañe, Lewandowski debe ganar", agregó.