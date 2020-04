Diego Franco, el mexicano en Sudáfrica: "Darse por vencido se vuelve un hábito"

Formado en Cruz Azul , jugó en el Ascenso con San Luis y posteriormente en Costa Rica , "Flavio Davino era de los dirigentes de un equipo llamado Belén que estaba en problemas de descenso,él me hizo la invitación", compartió Franco, "Es una increíble liga, ha progresado mucho, pero sí me tocó ver cositas medio turbias", agregó.

Así, Diego contó qué fue lo que lo llevó a buscar oportunidades fuera de su país, "El futbol mexicano es muy bonito pero a veces no tienes el alcance para llegar a dirigentes, dueños, y llegó un punto en el que me cansé, supe que soy un buen jugador y pensé 'no tengo que pedirle favores a nadie, yo me voy a ganar la vida jugando futbol' y gracias a Dios se me han abierto muchas puertas fuera", señaló.