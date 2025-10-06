    Thibaut Courtois

    De la cancha a las pistas: Courtois y Betmaster inspiran a nuevas generaciones con TC Racing

    La plataforma internacional de entretenimiento online anunció su alianza con el guardameta del Real Madrid y de la selección de Bélgica.

    La pasión por el deporte une mundos distintos. Betmaster, plataforma internacional de entretenimiento online, anunció su alianza con el guardameta del Real Madrid y de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, y su equipo TC Racing, con el objetivo de ampliar horizontes y llevar el automovilismo a nuevas audiencias globales.

    Este acuerdo refleja disciplina, juego limpio y éxito en la figura de Thibaut Courtois, actual portero del Real Madrid y de la selección belga, cuya trayectoria está marcada por una infinidad de triunfos: cuatro títulos de LaLiga, dos Premier League y dos Champions League, entre muchos otros logros que lo han consolidado como uno de los porteros más destacados de su generación.

    Al unirse con Betmaster, Courtois suma su legado deportivo a una plataforma que comparte sus mismos valores: excelencia, innovación y responsabilidad. De esta manera, demuestra que el compromiso con la victoria va de la mano con el compromiso con los aficionados, tanto en la cancha como fuera de ella.

    La expansión global de Betmaster refleja mis propias ambiciones con TC Racing: luchar por la excelencia, superar los límites y competir al más alto nivel. Con socios tan sólidos como Betmaster, ese sueño parece más cercano que nunca”, señaló Courtois.

    TC Racing: la ambición que cruza fronterasTC Racing, presente en la Fórmula 4 y en competiciones de automovilismo virtual, busca consolidarse como un referente de innovación dentro del deporte motor. El proyecto no solo apuesta por formar a jóvenes talentos en la pista, sino también por integrar los esports como un camino real hacia el automovilismo profesional.

    Con el respaldo de Betmaster, el equipo podrá ampliar su impacto y seguir fortaleciendo la conexión con comunidades de fanáticos que encuentran en el deporte una fuente de inspiración, emoción y nuevas oportunidades.

    “El automovilismo consiste en superar los límites y aceptar retos. En TC Racing nos impulsa la ambición de llegar más lejos y lograr más. No tememos asumir riesgos y, con el apoyo adecuado, estamos decididos a convertir nuestros objetivos más ambiciosos en realidad, carrera a carrera”, afirmó Asier Urbina, CEO de TC Racing.

    Betmaster: innovación más allá de las apuestasCon esta unión, Betmaster reafirma su papel como plataforma global de entretenimiento deportivo y digital, respaldando proyectos que trascienden fronteras y disciplinas.

    La compañía se ha consolidado como una marca de rápido crecimiento gracias a su casa de apuestas deportivas, que ofrece miles de mercados en ligas locales e internacionales, así como una experiencia de casino online con más de 10,500 juegos, que incluyen tragamonedas, ruleta, blackjack, póker y opciones de crupier en vivo para los que buscan la atmósfera de un casino real desde cualquier dispositivo.

    Betmaster también integra verticales como bingo y esports, lo que la convierte en una propuesta integral para diferentes tipos de jugadores y aficionados. Su plataforma está diseñada para ser intuitiva, moderna y segura, con procesos de registro sencillos, métodos de pago confiables y un enfoque sólido en el juego responsable.

    Además, Betmaster destaca por su compromiso con ofrecer bonos y promociones personalizadas, que van desde atractivos paquetes de bienvenida hasta recompensas periódicas para usuarios activos, asegurando que cada jugador viva una experiencia dinámica y siempre gratificante.

    Con presencia en mercados clave de Europa, América Latina, África y Asia, Betmaster se proyecta como un referente en innovación, combinando tecnología de vanguardia, alianzas estratégicas y un compromiso firme con la seguridad de sus usuarios.

