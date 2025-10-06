De la cancha a las pistas: Courtois y Betmaster inspiran a nuevas generaciones con TC Racing
La plataforma internacional de entretenimiento online anunció su alianza con el guardameta del Real Madrid y de la selección de Bélgica.
La pasión por el deporte une mundos distintos. Betmaster, plataforma internacional de entretenimiento online, anunció su alianza con el guardameta del Real Madrid y de la selección de Bélgica, Thibaut Courtois, y su equipo TC Racing, con el objetivo de ampliar horizontes y llevar el automovilismo a nuevas audiencias globales.
Este acuerdo refleja disciplina, juego limpio y éxito en la figura de Thibaut Courtois, actual portero del Real Madrid y de la selección belga, cuya trayectoria está marcada por una infinidad de triunfos: cuatro títulos de LaLiga, dos Premier League y dos Champions League, entre muchos otros logros que lo han consolidado como uno de los porteros más destacados de su generación.
Al unirse con Betmaster, Courtois suma su legado deportivo a una plataforma que comparte sus mismos valores: excelencia, innovación y responsabilidad. De esta manera, demuestra que el compromiso con la victoria va de la mano con el compromiso con los aficionados, tanto en la cancha como fuera de ella.
“ La expansión global de Betmaster refleja mis propias ambiciones con TC Racing: luchar por la excelencia, superar los límites y competir al más alto nivel. Con socios tan sólidos como Betmaster, ese sueño parece más cercano que nunca”, señaló Courtois.
TC Racing: la ambición que cruza fronterasTC Racing, presente en la Fórmula 4 y en competiciones de automovilismo virtual, busca consolidarse como un referente de innovación dentro del deporte motor. El proyecto no solo apuesta por formar a jóvenes talentos en la pista, sino también por integrar los esports como un camino real hacia el automovilismo profesional.
Con el respaldo de Betmaster, el equipo podrá ampliar su impacto y seguir fortaleciendo la conexión con comunidades de fanáticos que encuentran en el deporte una fuente de inspiración, emoción y nuevas oportunidades.
“El automovilismo consiste en superar los límites y aceptar retos. En TC Racing nos impulsa la ambición de llegar más lejos y lograr más. No tememos asumir riesgos y, con el apoyo adecuado, estamos decididos a convertir nuestros objetivos más ambiciosos en realidad, carrera a carrera”, afirmó Asier Urbina, CEO de TC Racing.
Betmaster: innovación más allá de las apuestasCon esta unión, Betmaster reafirma su papel como plataforma global de entretenimiento deportivo y digital, respaldando proyectos que trascienden fronteras y disciplinas.
La compañía se ha consolidado como una marca de rápido crecimiento gracias a su casa de apuestas deportivas, que ofrece miles de mercados en ligas locales e internacionales, así como una experiencia de casino online con más de 10,500 juegos, que incluyen tragamonedas, ruleta, blackjack, póker y opciones de crupier en vivo para los que buscan la atmósfera de un casino real desde cualquier dispositivo.
Betmaster también integra verticales como bingo y esports, lo que la convierte en una propuesta integral para diferentes tipos de jugadores y aficionados. Su plataforma está diseñada para ser intuitiva, moderna y segura, con procesos de registro sencillos, métodos de pago confiables y un enfoque sólido en el juego responsable.
Además, Betmaster destaca por su compromiso con ofrecer bonos y promociones personalizadas, que van desde atractivos paquetes de bienvenida hasta recompensas periódicas para usuarios activos, asegurando que cada jugador viva una experiencia dinámica y siempre gratificante.
Con presencia en mercados clave de Europa, América Latina, África y Asia, Betmaster se proyecta como un referente en innovación, combinando tecnología de vanguardia, alianzas estratégicas y un compromiso firme con la seguridad de sus usuarios.
