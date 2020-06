David Zavala jugará en la Academia de Real Salt Lake

Juan David Zavala, el jugador que rompió el récord del mayor número de invitaciones en el Allstate Sueño Alianza National Showcase 2019, se integrará a la Academia de Real Salt Lake para la temporada 2020-2021.

Zavala, originario de Grand Rapids, MI, recibió 21 invitaciones por parte de equipos de la Liga MX, MLS y USL, además de que fue parte del combinado de Allstate Sueño Alianza que viajó a España y tuvo la oportunidad de entrenar durante una semana con entrenadores de LaLiga.

“Hay muchas razones por las que elegí jugar con Real Salt Lake”, mencionó Zavala en entrevista con Soccer America. “Ellos me van a ayudar a convertirme en un mejor jugador y alcanzar mi sueño de ser profesional”.

La Academia de RSL ha sido una de las más destacadas en los últimos años. Algunos jugadores como David Ochoa, Justin Glad, Aaron Herrera, Richie Ledezma y Sebastian Saucedo fueron parte de ella.

¡En Alianza de Futbol nos sentimos muy orgullosos por este gran logro para Juan David Zavala!



David Zavala joins Real Salt Lake Academy



Juan David Zavala, the player who broke the record for most invitations at the 2019 Allstate Sueño Alianza National Showcase, will join the Real Salt Lake Academy for the 2020-2021 season.



Zavala, from Grand Rapids, MI, received 21 trial invitations from Liga MX, MLS and USL clubs. He was also part of the Allstate Sueño Alianza team that played in Spain against LaLiga club academies last fall.

“There’s countless reasons on why I chose RSL," said Zavala in interview for Soccer America. "RSL will push me to become a stronger player, and God willing help me reach my dream of becoming a professional soccer player.”



The RSL Academy is one of the most prestigious within the MLS teams. Some players like David Ochoa, Justin Glad, Aaron Herrera, Richie Ledezma and Sebastian Saucedo have been part of it.

We are very proud of Juan David Zavala achievement and we encourage him to keep pursuing his dreams!