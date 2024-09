"Yo he aprendido bastante fútbol gracias a mi novio, la verdad, pero me gusta mucho. No, no es jugador, bueno, juega siempre con la del Madrid". En algún momento Danna fue buscada por Chivas Femenil gracias a un posteo en redes sociales .

"Ya he estado con futbolistas, no voy a decir, hagan su research (búsqueda), todo está en Google. Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, como que siento que es algo que sucede mucho. He tenidos mis experiencias, la verdad es que todas son muy buenas, pero no, no para nada serio. La profesión pues es demasiado demandante y la mía también, entonces pues no compaginamos".