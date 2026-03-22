Futbol ¿Cuántos títulos tiene Pep Guardiola? Es el segundo técnico más ganador de la historia El técnico español levantó su título 19 con Manchester City y va por el legendario récord de títulos de Alex Ferguson.

Video ¿Cuántos títulos ha ganado Pep Guardiola en su carrera de entrenador?

El Manchester City de Pep Guardiola volvió a ganar la Copa de la Liga de Inglaterra (EFL Cup) cinco años después tras vencer 0-2 al Arsenal con un doblete de Nico O’Reilly (60’, 64’).

Pep Guardiola se convirtió en el segundo técnico en la historia del futbol que llega a los 40 títulos, solo Alex Ferguson lo supera con 49 trofeos en su palmarés.

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Lo sorprendente es que Guardiola tiene chances reales de superar a Ferguson, pues sus 40 campeonatos han sido en 17 años de carrera, mientras que el escocés logró su récord en 39 años de carrera.

Pep Guardiola ha ganado 19 títulos con el Manchester City, mientras que con el Barcelona levantó 14 trofeos y con el Bayern Múnich siete campeonatos.

El título que más ha ganado el español ha sido la Premier League con seis obtenciones, en segundo lugar está la EFL Cup, con cinco, mientras que la Champions League la ha ganado en tres ocasiones: dos con el Barcelona y uno con el Manchester City.

Pep Guardiola aún puede levantar otro título esta temporada, pues su City sigue vivo en los Cuartos de Final de la FA Cup, mientras que en el Premier League marcha en la segunda posición con 61 puntos, a nueve del líder Arsenal.

Todos los títulos de Pep Guardiola, el segundo técnico más ganador de la historia