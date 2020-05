Armando Archundia reveló que en el Mundial Sudáfrica 2010, Cristiano Ronaldo reconoció su buen trabajo sobre la cancha, además de regalarle una playera al término del mismo por la buena labor realizada.

El encuentro fue de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo cuando Brasil y Portugal se enfrentaron en tierras sudafricanas y que quedó 0-0, pero con varios amonestados por ambos conjuntos.

“Cristiano se acercó a mí al medio tiempo a decirme ‘oiga míster, ya me di cuenta de que usted es de manita dura, ya nosotros nos vamos a comportar y vamos a tratar de jugar, no queremos que nos expulse porque queremos jugar el siguiente partido’, yo le dije ‘bueno, la decisión no es mía, es suya’.

“Al final del partido va y me dice ‘muchas gracias, buen partido que controló y dirigió, nosotros entendemos que los portugueses somos de carácter muy fuerte, no somos fáciles para ustedes. Le voy a mandar una playera, no me lo tome a mal’ y me hizo favor de entregarme la playera”.

En declaraciones para ESPN, el exárbitro con múltiples partidos en la Liga MX y en la historia de las Copas del Mundo, también compartió tener una playera de Ronaldo, el exjugador brasileño de Alemania 2006.

"Tengo la de Ronaldo Luis Nazario de Lima, que la selección de Brasil me hizo el favor de regalármela en el Mundial del 2006 al final del partido, o sea al final reconocen también tu esfuerzo, uno atesora esos recuerdos y al final que la gente y ese tipo de jugadores reconozcan tu capacidad, también es importante”, dijo Armando Archundia.

Sin embargo, reconoció que la playera a la que más aprecio le guarda es una de Rafa Márquez del Mundial de Clubes 2009 cuando el Barcelona jugó ante Estudiantes La Plata, de Argentina.

“Hay una que atesoro mucho, mucho, mucho y esa la tengo guardada. Rafa Márquez al final del juego se quitó la playera, una camisa rosa, que es con la que jugó el Barcelona y me dice ‘ten Armando, con mucho gusto, qué buen partido hiciste, felicidades, qué gusto saludarte, lástima que no pude jugar, yo quería que me dirigieras’, esa es la que más atesoro”.

