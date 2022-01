Cristiano presume práctica con su hijo, a quien llama el “futuro” del futbol

“Mi hijo tiene potencial, veremos si se convierte en un gran futbolista. A veces bebe gaseosa y come papas fritas, eso me irrita. Siempre le digo que el trabajo duro es lo más importante, que después de la caminadora debe descansar en agua fría y no le gusta, es normal, tiene 10 años. Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no se llega. Si me preguntan si me gustaría que fuera futbolista, sí, pero no lo voy a presionar, sólo quiero que sea el mejor en lo que decida”, aseguró en su momento el crack luso.