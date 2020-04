Crespo y sus confesiones: orgias, fracasos y fichajes fallidos

“En 2002 jugaba en Lazio y era Ronaldo o yo para ir al Madrid. Llevaron a Ronaldo y fui a reemplazarlo al Inter. Si Ronaldo se hubiera quedado en el Inter yo habría fichado por el Real Madrid. La segunda fue en enero de 2009, la primera temporada de José Mourinho en el Inter. Me vino a buscar el Real Madrid, pero me hacían un contrato solo por seis meses porque tenían elecciones. No acepté", señaló el argentino.

“Bielsa no nos quiso juntar nunca (a Gabriel Batistuta y a él), no lo quiso hacer, nunca lo intentó. Al llegar Marcelo era tan fuerte lo que estaba haciendo que el que jugaba era yo. Hubo un tiempo en el que me llamaba a mi y a él no lo llamaba, sólo cuando yo estaba lesionado. Y jugaba Batistuta. Fui titular hasta el último entrenamiento, llega el primer partido del Mundial y Marcelo pone a Batistuta frente a Nigeria, más no podía hacer", reveló.