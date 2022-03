Juan Carlos Osorio envuelto en polémica por pisar un jugador rival

Al final del choque y en medio de la celebración de Independiente Medellín, que avanzó por penales en esta serie, el defensa Andrés Cadavid encaró a Juan Carlos Osorio y le recriminó lo sucedido y, según medios locales, el futbolista le dijo al entrenador: “Por qué no me pisas a mí”, pero el entrenador no reaccionó.