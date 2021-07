“Yo soy de México, nací en la capital, mis inicios como jugador fueron en el Atlético Español y Necaxa. Mi familia y amigos están por allá y siempre le desearé lo mejor el futbol mexicano, pero así como les deseo, le deseo que le vaya mejor a Guatemala. Sobre el grito es una gran tontería, ni me motiva, ni me molesta, ni me entristece, no significa nada para mí. La gente debe tener más inventiva, que hagan otro grito, no molesta a los rivales, en Centroamérica no entienden ni saben lo que es, ojalá que se termine con eso”, aseveró.