Estas fueron las primeras palabras que declaró en su diligencia frente a la selección: “Es un orgullo poder dirigir a la selección nacional de Guatemala y para mi será un honor. Estoy muy contento, se de la responsabilidad y sé también de la capacidad que tiene el jugador guatemalteco y pienso que podemos hacer bien las cosas. Nosotros trabajamos para la federación, trabajamos para el futbol de Guatemala y si me lo pidieron no me tardé ni un segundo para asumir este reto porque para mí lo es, siempre tengo la intención de trabajar de la mejor manera posible".