"Me ha tocado en México tres equipos, tres veces con la Selección, en Japón, en Egipto, un equipo en Emiratos, equipos en España, todos tienen un común, corren como cabrones, corren como locos, te puede gustar o no, pero es una forma en la que no entiendo a un profesional que sea pasivo, no entiendo, te pagan por ello, hay gente que jugaría gratis, entonces por lo menos, si el rival es superior, corran, luchen, sean solidarios, no sean pasivos.