Herrera sobre broma a Funes Mori: "Hay buena onda en el grupo"

“Son chistes internos que muchas veces la gente o la prensa no entiende y eso es creo que la buena onda que hay dentro del grupo. Mucha gente me criticó porque puse 'tenés', como dicen los argentinos, su primera nacionalidad es argentina, la broma por eso, pero muchas veces la gente no entiende, no sabe lo que en el fondo conlleva.