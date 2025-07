Aunque para muchos México es el gran favorito a la victoria ya que Estados Unidos no llegó a algunas de sus principales estrellas para este torneo, el delantero mexicano afirma que el Tri no está obligado a ganar en la Final ante el conjunto de las ‘barras y las estrellas’.

" Creo que ha estado este año cargado de partidos. Es algo que soñaba de pequeño y es gratificante estar aquí. Este año ha sido algo súper bueno, me han pasado cosas maravillosas con mi familia que ha estado en todo momento, por eso ahora solo disfruto de hacer lo que más me gusta y seguir esta línea y darles estas alegrías que tanto se merecen", resaltó.

"Me siento contento, he encontrado una mejor versión de mí, tengo techo por alcanzar pero no me siento tan importante. Tenemos jugadores de mucha calidad y solo trato de venir y hacer lo que hago en mi equipo, aportar mi granito", concluyó.