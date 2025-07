El buen andar del delantero del Fulham ha hecho que se acerque al récord de goles de Javier Chicharito Hernández, quién es el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, pero dicha marca no le precupa tanto al Lobo de Tepeji.

"De los goles, es algo que el delantero está para eso, hay veces que no se da. Tuve mi oportunidad contra Costa Rica para marcar y la eché para afuera, pero pasamos a la Final, los récords están para romperse, pero no me quita el sueño (el récord de Chicharito)), estoy trabajando en pro del equipo”, dijo Jiménez.