Héctor Moreno sobre un Mundial cada dos años: "Se perderá el encanto"

“Si es cada dos años (Mundial) se perderá el encanto de que sea cada cuatro años como ha sido toda la vida. Yo creo que los grandes cambios ofrecen resistencia, no te puedo decir si estoy a favor o en contra, a lo mejor cuando pase eso no me toca a mi, pero los directivos de FIFA, de cada competición y federación deben pensar en el jugador, es lo que buscan, espectáculo”, dijo en conferencia.