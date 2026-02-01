Gabriel Batistuta Póker de penales perfectos en Copa Mundial de Futbol Solamente tres futbolistas en la historia de los Mundiales tienen marca perfecta desde los 11 pasos, con cuatro intentos.

Tres jugadores comparten la marca de concretar cuatro penales en Copa del Mundo en cuatro intentos sin fallar. El primero Eusebio, de la Selección de Portugal, quien lo logró en el Mundial de Inglaterra 1966, primero ante Corea del Sur sumó dos goles desde los 11 pasos, uno a Inglaterra y el cuarto a Rusia, en partido de consolación.

Pieter Robert Resenbrik de Holanda consiguió dos penales ante Irán, el tercero a Escocia y el póker a Austria.

Gabriel Batistuta de Argentina también tiene esta hazaña los primeros dos penales en el Mundial de Estados Unidos ’94 y los otros dos penales en Francia ’98.