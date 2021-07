"No es una indignación, pero no entiendo la mente de la gente al animar a Argentina, especialmente contra Brasil. Animar a Argentina contra Francia u otras Selecciones nacionales en otros torneos es aceptable. Pero, en un Brasil-Argentina, es impensable para nosotros, que tienen esta rivalidad desde que nacimos. No importa si piensan que (Lionel) Messi se merece ganar un trofeo para su Selección.