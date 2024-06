Pastor que bendijo la Copa América en la inauguración denuncia "ataques intensos"

Posteriormente, en su cuenta de X añadió: "Lo que más me emocionó fue ese ¡Amén! que se grito en el Estadio con 72 mil almas al terminar la bendición. Fue transmitida en 190 países. Un mensaje de paz, concordia y perdón. Mucha gente agradecida por ese tiempo. Pero entiendo que a muchos no les haya gustado".

"Pido disculpas a los medios que me están queriendo hacer una nota. No lo haré por pedido de mi familia. Los ataques son intensos y cualquier palabra dicha, por más conciliadora que sea, solo generará más odio. No me avergüenzo del evangelio, es Poder de Dios para salvación", publicó.