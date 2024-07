Para Francisco Javier González , talento de TUDN , el país anfitrión, Estados Unidos, no dio la importancia que merecía el torneo sudamericano.

"Me parece que Estados Unidos 'peluseó' la Copa América, la hizo menos, no le dio la importancia que merecía, creo que el gobierno y la propia Conmebol. Fueron 550 agentes, un partido en México de alto riesgo, un Pumas vs. América, tendría cerca de 1,200 o 1,500 agentes de seguridad".