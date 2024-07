Jimmy Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, consideró que el proceso del Tri no es del todo un fracaso después de quedar eliminado en la Fase de Grupos de la Copa América 2024.

Después de empatar 0-0 con Ecuador y quedar fuera del certamen continental, Jimmy Lozano dejó en claro que hay algunos objetivos que se cumplieron en este proceso, si bien admite que los resultados no acompañaron al equipo mexicano, además de que dejará el destino en manos de directivos de la FMF a quienes entregará un reporte de lo ocurrido en breve.

Publicidad

"Siempre que no se cumple un objetivo genera cierto malestar y dudas, no importa quién esté aquí, si los jugadores creyeron hasta el final es por algo, no es fácil generar esta unión, este compromiso durante 7 semanas, haré un informe, en dos semanas lo tendrán Duilio, Iván y Juan Carlos, ellos decidirán el proceso, pero para mí el proceso era salir adelante, mostrar una cara protagonista y hoy nos quedamos en la orillita".

México tuvo varias fallas pero, también, varias jugadas polémicas frente a Ecuador, que incluyeron hasta la marcación de cuatro posibles penales y, al respecto, Jimmy Lozano optó por respetar las decisiones arbitrales a lo largo del compromiso.

"A mí no me gusta hablar del arbitraje, es lo que es, cada vez hay más tomas, hay VAR, más herramientas para poder tomar mejores decisiones, no lo sé, no me gustaría hablar de eso después de una eliminación, luchamos hasta nos dio, nos faltó contundencia, el tiempo agregado, si hubo mano o no, para el VAR y el árbitro no fue suficiente".

Jimmy Lozano señaló que hay cosas positivas a rescatar de lo que pasó en la Copa América 2024 con la Selección MExicana y resaltó que la idea era "empoderar" a nuevos jugadores y tener más opciones de cara a la disputar del Mundial 2026 en donde el Tri será local. México terminó la Copa América con un triunfo de 1-0 ante Jamaica, una derrota ante Venezuela por el mismo marcador, y la igualdad sin goles ante 'La Tri'.

"Veremos (qué va a pasar), lo comentamos cuando dimos la lista, es el último que tenemos, queríamos ganar, el que no vio eso, no sé qué vio, no salimos a especular, pero es la intención, que el equipo se empodere, que nos vamos a equivocar y corregir, a mí me gustó lo que vi hoy y lo que vi en la copa, los resultados no están, tenemos trabajo qué hacer, partido a partido nos fuimos poniendo más a tono, lamentablemente fue el tema defensivo, hay que seguir entrenando la parte ofensiva, es donde nos quedamos bastante cortos".

Publicidad

Sigue toda la Copa América a través de VIX. No te pierdas ningún detalle del torneo que junta a las mejores selecciones de CONMEBOL y de CONCACAF, así como de las grandes estrellas que solo la Copa América te puede traer.