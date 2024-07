“Sorprendiéndome, marcó una tendencia que la sigue corroborando cada vez que le toca aparecer, el otro día decía que no puede seguir sorprendiendo y lo sigue haciendo, no hay mucho para analizar porque ya demostró que tiene talento, condición, personalidad, que aparece en los momentos y lo que significa para el grupo, ya no se puede analizar más, e n realidad habría que espera una mala actuación para decir algo diferente, pero ojalá que no suceda”, indicó Goycochea.