"Hay que mirar muchas cosas. Cuando termina el primer tiempo, no es el momento de poner el cronómetro, sino cuando llegas al vestuario. En varios estadios, el vestuario está como a un kilómetro y eso hay que mirarlo. No me parece bueno para la fiesta que es la copa que el entrenador principal no pueda estar por este simple detalle, aunque cuando uno trabaja con un cuerpo técnico, que no esté el principal no va a afectar", añadió.