"Apelo a la rebeldía de los jugadores porque también es lindo ganar partidos y recuperar el prestigio. Hoy Paraguay ha perdido su identidad , hemos perdido ¿por qué? Porque todos los técnicos extranjeros que trajimos cada uno tenía su sistema definido; entonces, el futbolista paraguayo está perdido, no sabe qué sistema jugar", lamentó.

" Siempre, Paraguay le ganó a Colombia en la etapa nuestra, siempre Paraguay salió victorioso. No sea esta vez también la excepción, pues yo confío en la calidad de jugadores que tiene la selección, por más que el entrenador para mí no reúne las condiciones para estar al frente de Paraguay", afirmó.

"Y hoy en día noto declaraciones de Garnero, de Justo Villar (director deportivo de la selección), que fue jugador de futbol, fue arquero, y dice que hay que tener positivismo. O sea, ¿por qué le vas a echar la culpa a la gente, si la gente no juega? El fracaso lo tienen ellos", se quejó.

Chilavert consideró importante que los paraguayos estén preparados mentalmente para vencer a su rival y opinó que Colombia "no es una selección que sea excelente, que esté por encima" de la selección paraguaya.

Insistió que en la selección tienen "que estar los mejores" y señaló como un error no haber promovido la renovación de los jugadores.

"No es casualidad de que hace mucho tiempo que Paraguay hoy en día no tiene un arquero titular. Tenemos que recurrir a un chico foráneo como (Carlos Miguel) Coronel, nacionalizarlo para que esté al frente. O sea, eso demuestra de que las categorías menores en nuestro futbol se trabajan mal, porque no se forman jugadores", sostuvo.