Lo que parecía un rumor comenzó a tomarse con mayor seriedad, incluso el diario británico Independent afirmó que la US Soccer tuvo contacto director con el exentrenador del Liverpool FC de la Premier League, con el que concluyó su etapa como multicampeón.

Sin embargo, Michele Giannone, reportero de TUDN, afirmó que fuentes de The Athletic aseguran que Jürgen Klopp dejó saber a la US Soccer que no estaba interesado en dirigir a la Selección de Estados Unidos como sustituto de Gregg Berhalter tras su destitución el miércoles pasado.