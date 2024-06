Muy cerca de su debut en la Copa América 2024, en Brasil no se sienten confiados en el grupo donde jugarán, donde competirán ante Colombia, Paraguay y Costa Rica, aseguró su delantero Endrick .

" No estamos pensando en Colombia, no estamos pensando en otro equipo mas que en Costa Rica por ser nuestro primer equipo a enfrentar, no pensaremos en el próximo partido, pensaremos ahora en el partido que es contra Costa Rica".