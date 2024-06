De acuerdo a comunicado de la Federación Boliviana de Futbol, el juvenil de apenas 16 años no asistirá ya que su padre no estaba en el país al momento para firmar los papeles de autorización.

"La Federación Boliviana de Fútbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a qué, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América".