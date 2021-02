LUNES 8 DE FEBRERO La actividad del Mundial de Clubes siguió su curso y el Bayern Múnich logró su pase a la Final. En la Liga MX Femenil Cruz Azul vs. Pumas y Tigres vs. Necaxa son los partidos más destacados.

La Liga MX cerrará su Jornada 5 cuando Chivas visite a León con la firme intención de no agravar más su crisis en el Guard1anes 2021.

MIÉRCOLES 10 Se tendrá acción en Europa con partidos de las diferentes copas de las ligas más importantes, donde destaca el Atlalanta vs. Napoli en Italia con Hirving Lozano buscando la Final por segundo año al hilo.

VIERNES 12

Tripe cartelera en la Liga MX al ponerse en acción la Jornada 6 del Guard1anes 2021 con los partidos: Puebla vs. Juárez, Xolos vs. León y Mazatlán vs. Atlético de San Luis. Los juegos de Puebla y Mazatlán los podrás seguir a través de la pantalla de TUDN.