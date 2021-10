"Sería maravilloso, increíble si nosotros ( Leo Messi y él) pudiéramos repetir lo que hicimos en Barcelona pero aquí en París; debemos ‘matar un león’ todos los días porque si somos buenos en el papel, debemos demostrarlo en el campo. No es digno tener un gran equipo y que no le vaya bien, no ganar nada sería malo. Tenemos una plantilla de la que más se habla en el mundo y hay que demostrarlo", añadió.