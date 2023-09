Lionel Messi “encontró un lugar en el cual lo quieren”, afirma Scaloni

“Él necesita jugar al futbol y sentirse feliz. Se le ve bien, a partir de ahí la disponibilidad está para que juegue y estamos contentos de tenerlo. Siempre jugará, si no tiene nada jugará todo lo que pueda jugar, es así, no tenemos otra intención. Para nosotros que esté en la cancha es importante. No hay por qué ahorrarlo si no tiene nada y se ve bien”, indicó Scaloni en conferencia de prensa este miércoles.