James Rodríguez es desconvocado por Colombia; se dice decepcionado

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándole una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que es sacrificado mucho.Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que a mí significa jugar para mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me generó un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, aseguró Jaime Rodríguez a través de sus redes sociales.