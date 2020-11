Gianluca Lapadula presume foto con playera de Perú

El atacante fue llamado por Ricardo Gareca para la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022 , pues Perú se medirá ante Chile y Argentina, y no podrá contar con Paolo Guerrero, quien sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha .

Esto llevó al técnico a buscar alternativas en el ataque, siendo Lapadula el elegido pese a que Santiago Ormeño, del Puebla de México, también pudo ser llamado, luego de estar en una prelista ; esto no trascendió.

"Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. La plantilla de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien", fue lo que dijo en una conferencia de prensa tras su llamado.