Paraguay vs. Argentina - 19:00 ET - Estadio Defensores del Chaco

Uruguay vs. Colombia - 19:00 ET - Gran Parque Central

Venezuela vs. Brasil - 19:30 ET - Estadio Olímpico (U.C.V.)

Ecuador vs. Bolivia - 20:30 ET - Estadio Monumental Banco Pichincha

Perú vs. Chile - 21:00 ET - Estadio Nacional de Perú