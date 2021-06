Antonio Valencia explota con la Conmebol en redes sociales.

El ex futbolista Ecuatoriano Antonio Valencia lanzó un fuerte mensaje en Twitter tras la derrota de su selección frente a Brasil , cuyo resultado termino en 2-0 a favor de los de la Verde-amarela.

Ante lo que muy probablemente se refiere e l ex futbolista del Club Querétaro es a la molestia generada por el arbitraje presentado en el partido; ya que el silbante oficial repitió de manera injusta y sin ningún motivo el penal que había fallado Neymar Jr. No obstante, también decidió amonestar al guardameta y capitán del conjunto ecuatoriano Alexander Domínguez gracias a la ayuda del VAR la cual llamo llamó al árbitro y le comentó de un mínimo adelantamiento, que no tenía tanto significado por ser minimo, pero la decisión fue clara ¨repetir el penal¨.