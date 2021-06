Asimismo apuntó que la ausencia de Raúl Jiménez no fue clave en el torneo, pese a que no ganaron ningún partido en los 90 minutos reglamentarios: "La Selección tiene tres 9 naturales, Martín, Lozano y Pulido, los tres pueden jugar de 9 naturales, no le falta un 9 natural a la Selección".