Stephen Eustáquio afirma que Canadá es el mejor de Concacaf y deben demostrarlo

"Estar en los mejores cuatro de Concacaf. No es fácil, la gente no es que está sorprendida,,pero en el último año creo que Panamá ha venido ganando muchos partidos y ya la gente se ha acostumbrado a eso, la gente quiere ganar, ya no se sorprende, antes podía hacer hace 15 años, estar dentro de los cuatro mejores no es sorpresa. Estamos aquí por una causalidad no por una casualidad", finalizó el jugador panameño.