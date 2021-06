Ronald González , técnico de Costa Rica , lamentó que jugadores de la talla de Raúl Jiménez o ‘Chicharito’ Hernández no estén con la selección mexicana para el Final Four , aunque reconoció que eso “aliviana” a su equipo de cara a la Semifinal de la Concacaf Nations League.

“Definitivamente lamentamos mucho como profesionales que dos jugadores con la calidad de Raúl Jiménez y Chicharito no estén, porque pierde el futbol. Como rival, nos aliviana que no estén jugadores con esas características, pero seguro su técnico tiene soluciones para suplirlos. Ahorita no están, pero seguro en septiembre los enfrentaremos”, comentó en rueda de prensa de cara al duelo que se disputará este jueves a las 21:00 horas ET.