Este jueves se disputarán las Semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League entre las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, en Denver, Colorado.

El primer duelo decisivo será a las 19:30 horas ET entre el Team USA y Honduras que se han enfrentado 23 veces en la historia con un saldo a favor del cuadro de las barras y las estrellas de 17 triunfos por tres empates y tres victorias para La Bicolor.

La última vez que se vieron las caras fue en la Eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018 en septiembre del 2017, partido en el que empataron 1-1.

El Team USA llegó a las Semifinales de la Nations League tras quedarse con el liderato del Grupo A de la Liga A con nueve puntos, mientras que La H se quedó con el Grupo C con 10 unidades.

PARTIDOS DE ESTADOS UNIDOS EN LA NATIONS LEAGUE

Ganó 7-0 vs. Cuba

Perdió 2-0 vs. Canadá

Ganó 4-1 vs. Canadá

Ganó 0-4 vs. Cuba

PARTIDOS DE HONDURAS

Ganó 0-2 vs. Trinidad y Tobago

Ganó 1-0 vs. Martinica

Empató 1-1 vs. Martinica

Ganó 4-0 vs. Trinidad y Tobago

MÉXICO Y COSTA RICA JUGARÁN LA OTRA SEMIFINAL

Más tarde, a las 22:00 horas ET, México y Costa Rica lucharán por el segundo boleto a la Final de la Concacaf Nations League que se celebrará el domingo 6 de junio.

El Tri y La Sele han chocado 36 veces en la historia con un balance de 22 victorias a favor del conjunto mexicano por 10 empates y cuatro triunfos para los ticos.

La última vez que midieron fuerzas fue en la pasada fecha FIFA de marzo con victoria para la selección mexicana de 0-1 en Austria gracias al gol de último minuto de Hirving ‘Chucky’ Lozano.

México calificó a las Semifinales de la Nations League tras liderar el Grupo B de la Liga A con marcha perfecta de 12 puntos, mientras que Costa Rica ganó el Grupo D con apenas seis unidades.

PARTIDOS DE MÉXICO

Ganó 1-5 vs. Bermudas

Ganó 3-1 vs. Panamá

Ganó 0-3 vs. Panamá

Ganó 2-1 vs. Bermudas

PARTIDOS DE COSTA RICA

Empató 1-1 vs. Haití

Empató 0-0 vs. Curazao

Ganó 1-2 vs. Curazao

Empató 1-1 vs. Haití