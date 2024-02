Adalberto Carrasquilla , mediocampista de la Selección de Panamá y de Houston Dynamo , habló acerca de lo que significa para su país y a nivel personal vencer a la Selección Mexicana en cualquier instancia, ahora con miras al Final Four de la Concacaf .

“La mayoría de las veces nos han ganado, entonces sentimos esa rivalidad no tan personal, sino más individual como equipo (sic), queremos exigirnos al máximo, querer ganarle porque al final es México por todo lo que tiene y también que queremos seguir creciendo en la región", indicó Adalberto Carrasquilla en entrevista exclusiva con Mafer Alonso y Diego Peña para TUDN .

Adalberto Carrasquilla siente admiración por Héctor Herrera

“Es un líder, tremenda persona, creo que lo más íntimo de él todavía cada día me sorprende más y es nuestro capitán. La verdad que estamos agradecidos con él en todo momento por el aporte y la confianza que le da al grupo y eso ha sido muy importante en el impacto de la temporada pasada.

“Cuando lo ficharon una de las cosas que a mí me gustó fue que dije: ‘voy a sacarle provecho, quiero aprender de él’. A pesar que cada día me sorprende a mí en lo personal que siempre hace cosas diferentes, aparte a nivel personal me ha enseñado muchas cosas”, compartió Adalberto Carrasquilla en entrevista para TUDN.