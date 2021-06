Mark McKenzie, del Team USA, envía mensaje y denuncia ataques racistas

“He estado debatiendo si publico algo sobre lo que ha estado sucediendo porque no quiero desviar la atención de los momentos increíbles que ocurrieron el domingo. Este equipo de arriba hasta abajo tiene un vínculo que no se parece a ningún otro que haya experimentado. Deberíamos celebrar y apreciar lo especial que fue porque es un partido que quedará registrado en los libros de historia. Sin embargo, el abuso racial y los ataques contra mí, mis compañeros de equipo y nuestras familias simplemente no son aceptables, ni como atletas, ni como humanos”, escribió McKenzie.