La actitud de Javier Aguirre en San Pedro Sula en el partido Honduras vs. México dentro de la Concacaf Nations League se puso en tela de juicio y se cuestionó si tuvo incluso una conducta provocativa.

“La sanción a Anselmi en el futbol mexicano marca una línea de comportamiento. Entonces no puedes en tu Liga sancionar a un entrenador por un comportamiento inadecuado como los gestos de Anselmi, y dejar de pasar ésta como si no hubiera sucedido nada. Ahí están las imágenes del Vasco insultando, haciendo gestos”, indicó ‘Ruso’ Zamogilny.

A lo que Aldo Farías respondió que “eso es lo que compró la Federación (Mexicana de Futbol) cuando fueron por el Vasco, ¿ahora le van a dar la espalda al Vasco, no querían a alguien enérgico en la banca?”, cuestionó.

Finalmente, se llegó a la conclusión de que no habrá sanción o pronunciamiento alguno por parte de la FMF sobre la actitud de Javier Aguirre tras insultar en pleno partido a un sector de aficionados hondureños.

¿INCOMODA LA ACTITUD DE JAVIER AGUIRRE EN SELECCIÓN MEXICANA?

“Pero deberían hacer una postura, no empatamos con esa idea, al Vasco lo trajeron para sacar del hoyo a la Selección de México pero no para mentar madres. No lo contrata para mentar la madre, lo contratas para dirigir”, se tocó en la mesa de Línea de 4 de TUDN.