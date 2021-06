Martino: "Una falta de respeto decir que no tenemos nueves"

Gerardo Martino , director técnico de la selección mexicana de futbol , tachó de falta de respeto que no se aprecie la labor de los nueves del Tri, Alan Pulido y Henry Martín , de cara a la Final de la Nations League de Concacaf ante Estados Unidos .

"Los resultados marcan un rendimiento del equipo y trataremos de mañana seguir en la misma senda, pero no tiene mucho que ver el entrenador, porque los juegos anteriores fueron con diferentes circunstancias, selecciones y entrenadores. La importancia que tienen es la que representa que México juegue contra Estados Unidos", comentó en rueda de prensa.

"A mí las preguntas no me molestan, pero es una falta de respeto decir que no tenemos nueves, tenemos a Pulido y Martín. La valoración que ustedes hacen es de ustedes.