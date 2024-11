“La afición hondureña tiene esa espinita luego de lo que ocurrió en el encuentro en el Estadio Azteca, ese ánimo de enfrentar a México”, indicó el periodista hondureño Daniel Ramírez este martes por la noche rumbo al Honduras vs. México del viernes en San Pedro Sula, donde no olvidan al ‘Chino’ Huerta .

“Este México no me infringe ningún temor, ojalá que nos deleite con un buen partido”, indicó Rocca del lado del Diario Díez de Honduras rumbo al partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 204-2025.

DAVID FAITELSON RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS DESDE HONDURAS A LA SELECCIÓN MEXICANA

“Tienen razón, es una de las peores selecciones mexicanas en la historia, lo que pasó en Guadalajara no borra la realidad del futbol mexicano, hay que ver si tenemos una continuidad. Y la selección de Honduras ha dejado de tener esas grandes, grandes figuras.

“Como ocurre casi siempre, para Honduras es muy importante, para México el partido no reviste mucha importancia. Ganar a Honduras no da absolutamente nada a México. Vuelvo a la misma frase de siempre, ganarle a Honduras es ganarle, no lo vayan a malinterpretar, es ganarle a un don nadie del futbol internacional.