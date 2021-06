¿Final ante México? Pulisic tiene en mente a Honduras primero

Para la estrella del Chelsea y el Team USA , Christian Pulisic , una Final en la Concacaf Nations League ante México no es una probabilidad todavía, ya que primero deben enfrentar y derrotar a Honduras este jueves.

"Tenemos una gran oportunidad de coronarnos, serán dos partidos de eliminación y todo puede pasar. No estamos pensado en eso (juego contra México), tenemos que enfocarnos en la Semifinal, necesitamos ganar. Cuando suceda obviamente nos enfocaremos en ello".

"Mi única idea es tratar de ayudar a ganar el torneo, quiero más y no creo que muchas cosas hayan cambiado.

He querido ser líder toda mi carrera y no precisamente siendo capitán.