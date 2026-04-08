    Toluca

    Marco Reus anota, pero el Toluca se sobrepone para tener ventaja en Concacaf

    Los Diablos Rojos tienen ventaja en busca de Semifinales en la Concacaf Champions Cup, pero recibe dos goles angelinos.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video ¡Arde el infierno! Nico Castro la manda al fondo de las redes. 1-0 Toluca

    El Toluca tiene ventaja, eso es incuestionable en la Concacaf Champions Cup ante el LA Galaxy, aunque el marcador no es del todo cómodo para los Diablos Rojos.

    Marcador de 4-2 a favor de los Diablos Rojos, dos goles de ventaja para la vuelta en esta serie de Cuartos de Final, pero ojo, con dos goles como visitante para la escuadra angelina que no tiene todo perdido.

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    El primer criterio de desempate es el gol anotado como visitante y si bien los dirigidos por Antonio Mohamed tienen las cosas a su favor, el trámite del encuentro bien pudo tener menos sobresaltos.

    Información en progreso.

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