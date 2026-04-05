Tigres ¿Quiénes son los jugadores a seguir en el Tigres vs. Seattle de la Concacaf Champions Cup? Estos son los nombres a seguir para el partido de ida de los cuartos de final que se disputarán en el Volcán.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Tigres vs Seattle Sounders: Los jugadores a seguir en la Concacaf Champions Cup

Tigres recibe al Seattle Sounders de Estados Unidos en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup en un partido en donde los mexicanos parten como favoritos considerando la localía.

Sin embargo, no deberán confiarse, pues el equipo estadounidense cuenta con jugadores que podrían incomodar y ayudar a dar la sorpresa para definir todo en el partido de vuelta.

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¿Quiénes son las figuras de Seattle Sounders?

Albert Rusnak es una de la figuras de Seattle. El mediocampista ha tenido un buen inicio de temporada y su experiencia en el futbol europeo lo hace un jugador de peligro.

Otro de los jugadores destacados del equipo es Jesús Ferreira quien es el referente a la ofensiva y luce tanto para anotar como para asistir. También en el ataque sobresale Paul Rothrock quien ha sido buen complemento de Ferreira.

Figuras de Seattle Sounders:

Jesús Ferreira (delantero)

Paul Rothrock (extremo)

Albert Rusnak (medio)

Cristian Roldán (medio)

Paul Arriola (extremo)

¿Quiénes son las figuras de Tigres?

Tigres tiene una de las plantillas más destacadas del futbol mexicano y por lo tanto cuenta con varias figuras, entre las que destacan Fernando Gorriarán y Juan Brunnetta por su dominio de las acciones ofensivas desde el mediocampo.

Otro jugador importante es Ángel Correa, quien con toda su experiencia europea y anivel selección se ha convertido en un futbolista temible en el futbol mexicano. Otros jugadores a seguir en este encuentro por su importancia son Nahuel Guzmán o Diego Lainez.

Figuras de Tigres: