    San Miguelito vs. LA Galaxy | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup 2026

    El cuadro panameño buscará hacerle la maldad al conjunto de la MLS.

    Raúl Martínez
    Video ¡EN VIVO! San Miguelito vs LA Galaxy en Concacaf Champions Cup

    El Sporting San Miguelito se presenta en la Concacaf Champions Cup 2026 cuando reciba al cuadro del LA Galaxy e n el partido de ida de la primera ronda donde buscará salir con ventaja.

    Para el conjunto panameño será su segunda participación en este torneo luego de que en 2013 hicieran su debut, mientras que para los de la MLS será la número 12.

    ¡Era el primero del Galaxy! El guardameta José Calderón lo evita en tres ocasiones
    ¡EN VIVO! San Miguelito vs LA Galaxy en Concacaf Champions Cup
    El partido de ida se jugará en el estadio Universitario en Penonomé, y la vuelta se jugará el próximo miércoles 25 de febrero.

    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DE SPORTING SAN MIGUELITO VS. LA GALAXY

    MILAGRO EN LA PORTERÍA DE SAN MIGUELITO

    A los 14 minutos el LA Galaxy se perdió el primer gol del partido luego de una serie de rebotes.

    SPORTING SAN MIGUELITO YA LE GANA AL LA GALAXY

    A los 37 minutos, Rodrigo Tello adelantó al cuadro panameño con tremendo cabezazo.

