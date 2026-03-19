LA Galaxy Horario y dónde ver Mount Pleasant vs. LA Galaxy, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions Esta es la segunda vez en la historia en que se enfrentarán en la Concacaf estos equipos en el torneo.

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

El partido de Mount Pleasant vs. LA Galaxy es por la Vuelta los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este jueves 19 de marzo en la cancha del National Stadium de Jamaica..

En el partido de Ida, LA Galaxy goleó 3-0 a Mount Pleasant, para prácticamente poner un pie en la ronda de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026.

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El cuadro caribeño necesita ganar por tres o más goles sin recibir gol para llevar el juego a penales o avanzar, en caso que los de MLS anoten, deberá ganar por cinco goles de diferencia.

MOUNT PLEASANT VS. LA GALAXY: HORARIO Y DÓNDE VER



De cara al partido de LA Galaxy vs. Mount Pleasant FA, el cuadro de Jamaica viene de vencer en casa 2-0 a Moylines United, mientras que el de la MLS cayó 2-1 en casa ante Sporting Kansas City.

Fecha: Jueves 19 de marzo del 2026.

Jueves 19 de marzo del 2026. Horario: 17:00 Centro de México | 19:00 ET, 18:00 CT y 16:00 PT en Estados Unidos.

17:00 Centro de México | 19:00 ET, 18:00 CT y 16:00 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

LA HISTORIA ENTRE LA GALAXY Y MOUNT PLEASANT FA



Como mencionamos la semana pasada, el historial entre ambos equipos era nulo hasta que jugaron el primer partido entre ellos en la Ida de este torneo.