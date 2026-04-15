LA Galaxy Horario y dónde ver LA Galaxy vs. Toluca, Vuelta de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup LA Galaxy busca remontar a los Diablos Rojos que ganaron la ida por marcador de 4-2 en el Estadio Nemesio Diez.

Video Concacaf Champions Cup 2026: Horario y dónde ver partidos de Vuelta de Cuartos de Final

LA Galaxy y Toluca se enfrentan este miércoles 15 de abril en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Los Diablos Rojos llegan al duelo con una ventaja de 4-2 que consiguieron en la ida, que se celebró en el Estadio Nemesio Diez, con un triplete de Paulinho y gol de Nico Castro.

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LA Galaxy tiene que ganar en casa por 2-0 para avanzar a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup con ayuda a la regla del gol de visitante, o ganar con una diferencia de tres goles, en caso de que Toluca marque de visita.

LA Galaxy vs. Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup

Fecha: Miércoles 15 de abril del 2026.

Miércoles 15 de abril del 2026. Horario: 7 pm del Centro de México, 9 pm del Este, 8 pm del Centro y 6 pm del Pacífico en Estados Unidos.

7 pm del Centro de México, 9 pm del Este, 8 pm del Centro y 6 pm del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.